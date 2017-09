OM : Un deal moins avantageux que prévu pour Hubocan ?

Dans : OM, Mercato.

Cela va sans dire, alors que le mercato est terminé, l’OM ne mise par sur le départ de Tomas Hubocan pour équilibrer sa balance sur le marché des transferts.

Néanmoins, le défenseur slovaque intéresse de près Trabzonspor, qui a annoncé mercredi soir avoir trouvé un accord avec l’OM, et discuter désormais avec le joueur. Ce dernier était arrivé il y a un an du Dynamo Moscou pour la somme de 1,5 ME, et le club phocéen n’est pas certain de retrouver cette mise, du moins tout de suite.

En effet, la presse turque donne une version différente de l’accord entre les deux clubs, stipulant qu’il s’agit en fait d’un prêt non payant, avec une option d’achat à 2 ME en cas de satisfaction du côté de Trabzon. En attendant, c’est toujours un salaire en moins au sein de la formation provençale, qui ne comptait plus sur Hubocan malgré sa titularisation surprise, et pas vraiment rassurante, à Monaco avant la trêve internationale.