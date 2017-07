OM : Un coup tordu à craindre dans le dossier Adil Rami ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille accélère dans son mercato, et le club phocéen espère pouvoir rapidement officialiser la signature d'Adil Rami. Le défenseur français est d'accord avec l'OM sur son futur contrat et tout s'annonce donc très bien dans concernant la venue de l'ancien joueur lillois. Mais si les rapports sont consensuels entre Adil Rami et l'Olympique de Marseille, c'est pour l'instant loin d'être le cas avec le FC Séville.

Car le défenseur français a encore deux ans de contrat et le club espagnol n'a pas l'intention de faire le moindre cadeau à l'OM ou à un autre club concernant ce transfert. Et selon L'Equipe, « la méfiance est de mise chez les décideurs phocéens, jurisprudence Steve Mandanda, puisqu’il va falloir s’entendre aussi avec le club andalou ». Cependant, le montant évoqué pour la signature d'Adil Rami à l'Olympique de Marseille, à savoir 4 à 6ME ne paraît pas être un frein énorme, le club provençal ayant désormais des moyens pour s'offrir ce genre de renfort au mercato.