OM : Un choix tactique déroutant pour contourner le mercato

Dans : OM, Mercato.

Victoire ce mercredi pour l’OM en match amical de préparation, avec un succès 2-3 face à Sion dans le cadre de son habituelle tournée en Suisse.

Bien évidemment, impossible de tirer de longs enseignements de cette rencontre, où Rudi Garcia a fait en fonction des joueurs disponibles et de la forme de chacun. Il a aussi testé des choses, comme le positionnement de Bouna Sarr au poste d’arrière droit. Le Sénégalais, ailier de formation, avait déjà été utilisé une fois à ce poste par Franck Passi, sans réussite. Face à Sion, il s’est montré plus convaincant et pourrait peut-être solutionner le problème du deuxième arrière droit en vue du mercato.

« Il a toutes les qualités pour jouer là. Ça peut être un latéral offensif, il se replace bien, a la capacité de faire des aller-retour. Il faut voir le positionnement. Il peut amener des centres, il est capable de marquer, comme on l’a vu. En l’absence d’Hiroki, on peut développer Bouna à ce poste. Avant de trouver une solution externe, on l’a peut-être en interne », a expliqué Rudi Garcia à La Provence. Cette idée permet en effet à l’OM de gagner un peu de temps dans ce dossier, même s’il faut encore voir si Bouna Sarr a vraiment le niveau et les compétences pour occuper ce poste sur la durée.