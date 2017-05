OM : Thauvin carbure et il promet un bouquet final de fou !

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d'un match plus que parfait à Caen sous le maillot de l'Olympique de Marseille dimanche (1-5), Florian Thauvin a expliqué les raisons de sa réussite.

Décisif sur quatre des cinq buts marseillais lors de la victoire contre le Stade Malherbe, avec un triplé, le premier de sa carrière en L1, et une passe décisive pour Lopez, Florian Thauvin a éclaboussé de son talent la pelouse de Michel d'Ornano. Cinquième meilleur buteur du championnat de France avec 15 réalisations, juste derrière son coéquipier Gomis (17 buts), l'attaquant français prouve qu'il a franchi un véritable palier cette saison sous les couleurs phocéennes. Et ceci s'explique notamment par la confiance que lui donne tout un club, de son entraîneur Rudi Garcia, qui le met dans les meilleures dispositions, à ses coéquipiers, qui lui délivrent de véritables caviars.

« Quand vous commencez à enchaîner les buts, j’avais déjà marqué deux doublés cette saison, vous sentez qu’il y a des périodes où ça passe bien et que vous pouvez faire encore plus. J’essaie de profiter de cette période et je remercie mes coéquipiers qui m’ont délivré de superbes passes. Quand vous êtes en confiance, vous pouvez tenter pleins de choses, le ballon vient de n’importe quelle façon et ça rentre. C’est une fierté pour moi car j’avais de très hauts objectifs en début de saison que je suis en train de remplir. Il reste trois matchs pour enfoncer un peu plus le clou », a lancé, dans les colonnes de L’Equipe, Thauvin, qui ne se contente donc pas de ce qu'il a très bien fait ces dernières semaines, mais qui vise clairement plus haut. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas !