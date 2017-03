OM : Son adjoint est cash, Garcia a relancé le triste OM de Passi

Dans : OM, Ligue 1.

Souvent comparé à son prédécesseur Franck Passi depuis qu'il a pris la tête de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia a déjà fait grandir son club, selon Frédéric Bompard.

Avant le rachat de Frank McCourt, datant d'octobre 2016, de nombreuses personnes s'époumonaient à dire que le club marseillais n'était plus qu'un champ de ruines après les dernières saisons catastrophiques sous la direction de Margarita Louis-Dreyfus. Mais depuis le lancement du Champions Project, l'OM redevient peu à peu ce qu'il était. Avec les arrivées de Rudi Garcia et d'Andoni Zubizarreta, Marseille s'est doté d'une bonne direction sportive, qui tranche clairement avec le dernier relais estival proposé par Franck Passi et Gunter Jacob. Et ce n'est pas Frédéric Bompard qui dira le contraire, lui qui voit l'OM revivre ces derniers temps.

« Ce n'est pas pour faire offense à Franck Passi ou son staff, mais quand on est arrivé, j'ai senti que les gens étaient en attente de quelque chose. J'ai vu aussi que Rudi était dans son élément parce qu'il y avait beaucoup de choses à reprendre. Avec Jacques-Henri Eyraud, ils se sont bien trouvés. J'ai l'impression que c'est reparti maintenant. Je le vois à la cafétéria, les gens sont plus radieux », a avoué, sur La Provence, l'adjoint de Rudi Garcia, qui estime donc que le club phocéen fait petit à petit sa mue.