OM : Seri dit oui à Marseille, mais fixe ses conditions

Courtisé par l'Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine, Jean-Michaël Seri a clairement ouvert la porte au projet phocéen.

L'été prochain, après une première saison d’apprentissage, la nouvelle direction olympienne aura fort à faire pour renforcer son effectif dans l'idée de retrouver la Ligue des Champions dès 2018. Pour cela, le club marseillais ne se contentera pas de recruter des joueurs français, comme cela a été le cas durant le dernier mercato hivernal, puisqu'un attaquant de classe mondiale est notamment attendu. Mais Marseille n'exclut pas pour autant de faire certaines emplettes en Ligue 1. Et parmi les potentielles cibles, Jean-Michaël Seri pourrait être le joueur idéal pour bonifier l'entrejeu. Auteur d'une très belle saison avec Nice, le profil du milieu ivoirien plaît à l'OM. Et cet attrait est réciproque...

« L’OM ? Oui, j’ai lu ça. Je ne sais pas d’où ça sort… Mon style plaît-il à Zubizarreta ? Ouais, je pense. En plus, le coach Garcia est quelqu’un qui aime jouer. Là, il est en train de lutter pour une place européenne. Je pense que l’an prochain, il va faire un sacré recrutement par rapport au style de jeu qu’il veut mettre en place. L’OM va prendre de gros joueurs, ça va être un beau projet. Et en plus, il y a Payet qui est là-bas. Le mercato ? Beaucoup de clubs me suivent. Mais il n’y a rien de fait. Et surtout, je dois rester focalisé sur l’OGC Nice. Il me reste encore beaucoup de choses à faire ici. Tant que ce n’est pas fini, il ne faut pas penser à autre chose. Il ne faut pas partir pour partir. Si je pars, ce sera pour rejoindre un club où il y a une réelle envie de jouer au football comme à Nice. Et je ne pars pas pour être sur le banc, je pars uniquement si je sais que je vais jouer », a lancé, dans Onze Mondial, Seri, qui pourrait donc quitter l'OGCN à l'inter-saison pour rejoindre Marseille, à condition d'être titulaire dans une équipe joueuse. L'OM est donc prévenu dans ce dossier à 40 millions d'euros...