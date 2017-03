OM : Se faire tailler par Dugarry et autres, Payet n'a pas aimé

Dans : OM, Ligue 1.

Lors de l'annonce de son retour à l'Olympique de Marseille en janvier dernier, Dimitri Payet a pris cher, certains étant étonnés que l'OM dépense autant pour le faire revenir de West Ham. De nombreux consultants sont tombés sur le dos de l'international tricolore, et pas qu'en France, les médias anglais étant également déchaînés contre lui. Et un mois et demi plus tard, Dimitri Payet se demande encore pourquoi tout cela est arrivé.

« Ce que j’ai pensé des critiques ? Le fait qu’on me qualifie de trop vieux, de pas assez ceci, de fouteur de merde dans le vestiaire, de plein de choses, je n’ai pas spécialement compris et accepté. Après, je l’ai dit, ça reste leur avis, a lancé Dimitri Payet, qui estime que plutôt que de le critiquer, ces spécialistes auraient dû saluer l’excellent marché hivernal des clubs français. Moi, je trouve que le mercato de janvier, pour la L1, avec tous les joueurs qui sont arrivés, c’est quelque chose d’exceptionnel pour ce championnat et j’espère que cela va continuer. »