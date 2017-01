OM : Sanson entre directement dans le Top5 niveau salaire

Dans : OM, Mercato.

Seule recrue de l’OM cet hiver pour le moment, Morgan Sanson bénéficie pleinement de l’effet Champions Project en ce qui concerne son nouveau salaire.

Le milieu de terrain de Montpellier, international espoir, a été séduit par l’ambition du club olympien, mais bien évidemment les dirigeants provençaux ont du aussi y mettre le prix, et pas que pour son transfert. Résultat, selon Aujourd’hui en France, Sanson va toucher 180.000 euros par mois, des émoluments qui peuvent passer à 200.000 euros en fonction de bonus comme les participations aux rencontres ou les victoires.

Conséquence, le nouveau venu se place dans le Top5 des salaires du club, encore loin derrière des joueurs majeurs comme Gomis, Diarra et Thauvin, mais au niveau de Vainqueur, et devant Cabella, Bédimo ou Njié. De quoi bien évidemment provoquer une grosse attente en ce qui concerne non seulement le public, mais aussi les dirigeants, qui ont misé gros sur Morgan Sanson. Néanmoins, Jacques-Henri Eyraud l’avait annoncé : pour attirer des joueurs importants, il faut des salaires importants.