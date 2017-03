OM : Sakai, le joueur qui ne mangeait que des Pringles

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté lors du mercato estival 2016, Hiroki Sakai n'a pas réellement enflammé les supporters marseillais lorsqu'il a rejoint la cité phocéenne. Pourtant, sans faire de bruit, le latéral droit japonais s'est fait sa place, et son sérieux a permis de changer la perception qu'avaient les supporters de lui. Ce mardi, dans La Provence, Lionel Lévy, chef étoilé d'un palace de Marseille, explique comment il est devenu ami avec Hiroki Sakai, au point même d'aller au Japon pour assister à un match de l'équipe nationale nippone.

Mais le grand cuisinier raconte aussi avec malice comment Hiroki Sakai a du changer ses habitudes alimentaires et s'adapter à la vie locale. « Un jour, nous sommes allés chez lui pour lui faire à manger. Quand nous sommes arrivés, nous avons ouvert son réfrigérateur et avons vu qu’il était vide... Il y avait juste des Pringles dedans ! Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Il m’a répondu : "Parce que c’est meilleur !" Nous sommes donc allés faire les courses et avons passé un bon moment par la suite, c’était marrant, raconte le cuisinier étoilé, qui avoue être sous le charme de Sakai, lui qui était ami avec Steve Mandanda et André-Pierre Gignac. Il a ce profil qu’on aime ici : mouiller le maillot, il sait ce que ça veut dire !. C’est un battant qui ne veut pas décevoir son coach. C’est pour ça que les supporters l’aiment. »