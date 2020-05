OM : En panique, Alvaro n’est plus très sûr de rester à Marseille

Dans : OM.

Prêté avec option d’achat par Villarreal, le Marseillais Alvaro Gonzalez a longtemps considéré son transfert définitif comme acté. Mais l’arrêt de la saison causée par la crise sanitaire complique sa situation.

Arrivé l’été dernier, Alvaro Gonzalez n’a eu besoin que de quelques mois pour conquérir le coeur des supporters. Ses performances et surtout sa grinta sur le terrain ont rapidement séduit les fidèles du Vélodrome, qui apprécient également l’humour et la loyauté du défenseur central sur les réseaux sociaux. Du coup, le joueur prêté par Villarreal s’imagine toujours à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Il lui suffisait de disputer un certain nombre de matchs pour que l’option d’achat, variable entre 4 et 8 millions d’euros selon la quantité de rencontres jouées, soit automatiquement levée. Et compte tenu de son statut de titulaire, Alvaro n’avait pas trop à s’inquiéter.

Seulement voilà, la crise sanitaire et l’arrêt définitif de la saison après 28 journées a créé un vide juridique, souligne le journal L’Equipe. Autrement dit, Villarreal et le club phocéen n’avaient pas prévu ce cas de figure. D’où les doutes affichés par l’Espagnol auprès de son entourage. « Je ne suis pas encore à l'OM, l'option n'a pas été levée », confie le défenseur central à ses proches selon le quotidien sportif. Dans le flou, Alvaro devra attendre que les deux formations trouvent un accord. Dans le cas contraire, Marseille subirait un nouveau coup dur…