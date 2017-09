OM : Rudi Garcia n'est ni inquiet, ni démissionnaire de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia a bien compris dimanche soir qu'une partie des supporters de l'Olympique de Marseille présents au Vélodrome était déjà remontée contre lui, sa démission étant même réclamée sur l'air des lampions. Mais l'entraîneur de l'OM est resté droit dans ses bottes et s'il veut bien comprendre la colère des fans marseillais, il n'est pour lui pas question de sombrer dans la déprime totale, ni même d'envisager une démission à ce stade de la saison. Pour Rudi Garcia, l'essentiel ce sont les prochains matches.

« Si je comprends ceux qui ont demandé ma démission ? C’est normal, ils veulent voir gagner leur équipe, qu'elle soit conquérante, pas cette première période insipide où on s'est fait bouger. Moi je pousse mes joueurs, ils n'ont pas lâché, c'était dur pour eux aussi psychologiquement. On ne dit rien, on se tait, on bosse et on se prépare pour jeudi prochain en Ligue Europa. Non, je ne suis pas inquiet. Je suis triste, je ne veux pas voir mon OM jouer comme ça une première période, je n'aime pas la défaite, c'est terrible, mais il faut faire profil bas, ne pas parler. Bien sûr qu'il y a du travail et du chemin à parcourir. Mais cette équipe vaut bien mieux que ce qu'elle a fait », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui sait que les deux prochaines matches jeudi au Vélodrome contre Konyaspor et dimanche à Amiens devront se solder par deux victoires sous peine d’avoir quelques migraines.