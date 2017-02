Dans : OM, Coupe de France, Coupe, PSG.

48 heures après le carton pris par l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain dans un Vélodrome archi comble, Rudi Garcia est toujours sous le choc. Présent en conférence de presse avant la réception de Monaco mercredi soir en Coupe de France, l'entraîneur de l'OM admet qu'il n'a vraiment pas digéré ce qu'il a vu sur la pelouse marseillaise face au PSG. Et il appelle ses joueurs à se secouer sérieusement les puces pour réussir à renverser la tendance contre une formation de la Principauté aussi motivée que Paris.

Car Rudi Garcia en a gros sur la patate et il ne l'a pas caché. « Le groupe je ne sais pas, mais le coach est enragé. Il faut raison garder et mettre cette rage sur le terrain mercredi soir. Ça permet de se racheter. Rien n’effacera la lourde défaite contre le PSG, mais on peut l’atténuer en se qualifiant. Ce serait un exploit. C’est bien beau de parler, maintenant j’attends des réponses sur le terrain, prévient Rudi Garcia, qui affirme ne pas s’être vu trop beau avant la réception du Paris Saint-Germain mais constate quand même une faillite de ses joueurs. On avait beaucoup d’attentes. On l’a abordé humblement, on savait que le PSG était plus fort et qu’on avait beaucoup de chances de le perdre. Ce qui n’est pas admissible, c’est de perdre sur ce score. Ce n’est pas une question de tactique, de stratégie, mais de mental, d’avoir onze lions sur le terrain. Il faut progresser dans ce domaine (…) Quand on prend 5 buts à domicile, on attend de la fierté, de l’amour-propre, pour ne pas reprendre des termes un peu plus couillus. »