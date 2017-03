OM : Rudi Garcia a tout aimé de ce Marseille...enfin presque

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia (coach de l’OM après la victoire marseillaise à Lorient) : « Ce que j'ai dit aux joueurs à la fin du match, c'est que ce n’était pas un match facile, c'est qu'on se l'est rendu facile en marquant deux buts rapidement après un quart d'heure de jeu. Ensuite on a su enfoncer le clou. On aurait dû déjà le faire en première période, de se mettre à l'abri mais on a su le faire en début de seconde, donc c'était bien. Le but qu'on prend, c'est un but de trop, c'est un peu vidéo gag au départ et à l'arrivée. Mais on va retenir les trois points et que, malgré les 120 minutes en semaine, en Coupe de France, on finit bien cette semaine et pour nous c'était plus qu'important. »