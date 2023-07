La VenteOM relancée par Frank McCourt en personne ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt est passé à Marseille ces derniers jours, et ce n'est pas pour annoncer une bonne nouvelle à Pablo Longoria. Les finances de l'OM ne sont plus extensibles, et le propriétaire se détache du club provençal.

Arrivé à Marseille ce week-end pour parler de l’Olympique de Marseille avec ses dirigeants et son nouvel entraineur, Frank McCourt en a profité pour mettre les choses au clair. Le propriétaire du club provençal a souvent été le bienfaiteur du mercato marseillais, rajoutant de sa poche pour effectuer plusieurs opérations, notamment pour recruter l’attaquant qui devait porter l’OM vers les sommets à nouveau. Ce fut le cas pour Arkadiusz Milik, Mario Balotelli, Dario Benedetto, Vitinha ou Kostas Mitroglou, sans forcément de succès au rendez-vous, notamment sur la durée. A l’heure où le troisième du dernier championnat cherche au moins deux attaquants de pointe, la venue de l’homme d’affaire américain n’était pas considérée comme anodine.

Et pourtant, selon L’Equipe, Frank McCourt a surtout mis les choses au point concernant le mois et demi de mercato qu’il reste. Contrairement aux autres années, il ne compte pas rajouter d’argent de sa poche pour boucler des opérations, et a donc demandé à Javier Ribalta et Pablo Longoria de se débrouiller avec le budget et les finances actuels pour recruter. Le natif de Boston estime avoir fait suffisamment d’efforts ces dernières années pour laisser son club vivre sans aide extérieure. Surtout que Marseille présente moins d’intérêts à ses yeux, puisque L’Equipe affirme que les intérêts immobiliers qu’il possédait ont été abandonnés par l’Américain. Une preuve de son éloignement progressif avec l’OM, même si cela a surtout comme risque de relancer les rumeurs sur la vente du club.

L'Arabie Saoudite toujours annoncée en toile de fond

En effet, les intérêts saoudiens sont évoqués depuis des semaines, des mois, voire des années, et le fait que McCourt décide de ne plus mettre d’argent personnel dans les caisses du club peut être perçu comme un signe qu’il est l’heure pour lui de passer à autre. Chacun y verra le message qu’il veut percevoir selon le camp dans lequel il se trouve, puisque même les derniers investissements copieux de l’OM version McCourt sur le marché des transferts étaient parfois perçus comme des marques de la présence d’investisseurs saoudiens désireux de renforcer le club provençal avant de s’y installer. En tout cas, pour le moment, Pablo Longoria va devoir recruter avec les moyens du bord. Et même si le président marseillais ne manque pas d’idées, la décision de Frank McCourt ne va pas l’aider à trouver la perle rare devant.