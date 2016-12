OM : Riolo voit bien Marseille titiller l'OL au pied du podium

Dans : OM, Ligue 1, OL.

En enchaînant trois victoires consécutives, avant son déplacement de ce mercredi soir à Bastia, l'Olympique de Marseille a fait un joli bond au classement, l'OM étant désormais sixième à neuf points du PSG, troisième de Ligue 1. Mais, si Daniel Riolo ne voit pas les joueurs phocéens finir sur le podium, il estime que la formation de Rudi Garcia peut clairement venir défier l'Olympique Lyonnais dans la quête de la quatrième place. Et Daniel Riolo d'expliquer sa position.

« Avec sa victoire 2-0 devant Lille, l’OM poursuit sa remontée. Jusqu’où ? Aller disputer la 4e place à l’OL ? Pourquoi pas. Sans être extraordinaire, cet OM affiche un bon niveau de confiance. Thauvin, Gomis vont bien et tirent l’équipe vers le haut. Dix points sur les quatre derniers matches, quand certains parlaient de maintien en début de saison, je disais que cette équipe avec de la confiance avait tout pour jouer le premier tiers du classement. On y est ! Cet OM devrait en tout cas finir devant le fameux trio, Rennes, Bordeaux, Sainté. Trois équipes qui d’une semaine à l’autre sont à peu près capables de tout… enfin surtout de décevoir ! », explique, sur son blog, le journaliste de RMC, qui n’a pas attendu le changement de propriétaire pour accorder sa confiance en Bafé Gomis et ses coéquipiers.