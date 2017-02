OM : René Malleville découpe frontalement Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

La défaite de l'Olympique de Marseille vendredi soir à Metz a surpris les supporters du club phocéen, lesquels n'envisageaient plus de voir leur équipe préférée subir un tel contretemps. Et René Malleville ne le cache pas, ce qu'il a vu contre Metz l'a mis hors de lui. Car l'emblématique supporter de l'OM estime que Rudi Garcia s'est lourdement trompé face au club lorrain et doit vite rectifier le tir. René Malleville estime que le coach de l'OM s'est totalement raté en changeant son équipe-type, prenant Metz de haut.

Sur Le Phocéen, il a donc livré son jugement sans détour. « Je sais qu’on n’a pas l’effectif pour courir deux lièvres à la fois. Et je privilégie la Ligue 1 pour se qualifier pour la Ligue Europa. Et patatras, vendredi on s’est affalé lamentablement à Metz (…) Tout le monde est responsable, Rudi Garcia en premier. Ce n’est pas la première fois que je le dis, mais là ça se confirme. Je suis un adepte de l’équipe type. Quand on a un banc, cela veut dire que ce banc est moins fort que l’équipe type. Donc on attaque avec l’équipe type et au fur et à mesure de la fatigue on remplace les joueurs, mais dès le début on doit marquer de son empreinte le match. Payet, je veux bien qu’il soit fatigué, mais il a joué 20 minutes contre Lyon et je ne vois pas pourquoi il n’a pas débuté contre Metz ! Gomis, pourquoi il n’a pas débuté ? Vainqueur ? Si on met des millions sur des joueurs pour les laisser sur le banc parce que soi-disant ce n’est que Metz, c’est inadmissible. Il n’y a pas de petites équipes. A part Nice, Monaco et Paris qui sont vraiment au-dessus, tout le reste est à notre portée si on a notre équipe type (…) Vendredi, Rudi, tu as fais une faute ! Il a le droit de faire une erreur, mais attention à ne pas en faire une deuxième, car là ça serait un manque de compétence », balance René Malleville.