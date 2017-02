OM : Rami à Marseille, c'est non... avec hésitation

Dans : OM, Liga, Mercato.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal, Adil Rami n'a aucunement l'intention de quitter le FC Séville... pour l'instant.

Adil Rami et Rudi Garcia entretiennent une relation particulière. Révélé sous les ordres de l'actuel coach de l'OM, le défenseur central a vécu de très bons moments à Lille, et notamment en 2011, où il a réalisé le doublé Ligue 1 – Coupe de France. Depuis, Rami a connu des hauts et des bas à Valence puis au Milan AC, avant de rejoindre en 2015 le FC Séville, où il se régale que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Par conséquent, l'international français ne se voit donc pas quitter Séville pour retrouver son ancien mentor du LOSC lors des prochains mois, surtout qu'à 31 ans, il ne veut plus prendre de risques.

« Un retour en France ? Parfois, j’y pense parce que ça commence à monter de plus en plus. Ça reste encore difficile dans ma tête. Si Rudi Garcia m’appelle pour venir à l’OM ? Tout dépend du projet. Aujourd’hui, je vais être honnête, ça va être compliqué parce que je suis très bien à Séville. On est respectés, on a réussi à se faire une réputation en Europe. Donc, quitter un club comme Séville pour aller à l’OM, même si je suis super confiant pour leur projet, c’est dur. C’est un autre risque que je prendrais et à 31 ans, il vaut mieux être prudent », a lancé, sur beIN SPORTS, Rami, qui ferme donc clairement la porte à un transfert vers Marseille.