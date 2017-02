Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Daniel Riolo n'est pas du genre à faire dans la dentelle. Et après le carton du PSG à Marseille, le journaliste de RMC a évidemment frappé fort, estimant que l'OM a été en-dessous de tout face à un Paris Saint-Germain où aucun joueur marseillais n'aurait sa place, même sur le banc de touche. Et Daniel Riolo de lâcher les chevaux.

« Que Paris soit supérieur certes, mais là, après avoir autant parlé cette semaine, baisser le pantalon à ce point, c’est indécent. On voit tout ! Se cacher derrière la force du PSG ne vaut pas. Sous les yeux de l’ancienne patronne et du nouveau boss, Marseille est absolument ridicule. Evra ? Grotesque. Payet ? Pour battre Metz ou Angers, ça ira. Après je demande à être convaincu. L’OM est très loin, trop loin de l’intitulé même de son projet. Pour l’instant c’est Intertoto Project ! Pas un joueur de l’OM n’a sa place sur le banc du PSG ! Après son mauvais match devant le TFC, le PSG repart à la chasse à l’ASM. Après le gros succès devant le Barça, Paris va faire son plus gros score à Marseille. 1-5. La touche Emery ? Allez plus personne n’en doute désormais. En ayant changé de coach, en ayant congédié Ibra, ce PSG est plus grand, plus fort ! », a lancé Daniel Riolo, visiblement convaincu que Paris a trouvé les bons réglages…et que Marseille a beaucoup de travail.