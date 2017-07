OM : Pour Bacca, Marseille n'est même plus évoqué

Dans : OM, Mercato, Serie A, Liga.

Bien refroidie au cours des derniers jours, la piste menant à Carlos Bacca semble morte du côté de l'Olympique de Marseille...

Alors que Valère Germain brille de mille feux sous le maillot olympien, sachant qu'il a marqué un triplé pour son premier match officiel avec l'OM face à Ostende en Europa League jeudi dernier (4-2), le club marseillais prend son temps pour recruter son grand buteur. Par choix ou par obligation ? Un peu des deux car Marseille veut faire le bon choix, mais aussi et surtout parce que les dossiers prioritaires sont difficiles à boucler. Ceux menant à Giroud et Jovetic sont très compliqués, et celui de Carlos Bacca, placé en pole position ces dernières semaines, prend une bien mauvaise tournure... Dérangé par les négociations que mènent l'OM avec Moussa Dembélé, le clan de l'attaquant colombien a mis le club marseillais de côté pour le moment. Et c'est le FC Séville qui pourrait en profiter.

Selon Webcalcio, que ne cite même pas l'intérêt de l'OM, le club andalou « se prépare à boucler le retour de Bacca ». Après avoir recruté Nolito pour 8 ME, Séville veut aller chercher le joueur du Milan AC pour renforcer son attaque, sachant que Ben Yedder n'a pas forcément convaincu la saison passée. Disposés à offrir 10 ME au club italien, les Blanquirrojos pensent pouvoir conclure ce transfert, malgré les émoluments salariaux réclamés par Bacca. À moins que l'OM donne un dernier coup de collier pour décrocher le gros lot ? Réponse dans les prochains jours...