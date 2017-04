OM : Pierre Ménès sait comment Marseille peut finir européen

Dans : OM, Ligue 1, ASSE.

En plein sprint final, l'Olympique de Marseille vient sûrement de jouer sa plus belle partition de la saison face à un Saint-Etienne bien faible (4-0). Grâce à cette victoire convaincante, le club phocéen se retrouve en très bonne position pour se qualifier en Coupe d'Europe, à la sixième place de la L1, aux basques de Bordeaux, et avec six points d'avance sur l'ASSE. Et cette potentielle place en Europa League serait bien méritée selon Pierre Ménès.

« C'est le match référence de la saison. C'est très intéressant, surtout que l'OM bat une équipe du haut de tableau. L'attaque de l'OM a brillé avec quatre jolis buts de Thauvin, Gomis et Payet. L'attaque, c'est le point fort. Et le point faible, c'est la défense. Donc il faut que les Marseillais prennent des risques lors des derniers matchs pour espérer finir dans les positions européennes. L'OM mériterait d'ailleurs cela sur l'ensemble de la saison car l'équipe a toujours proposé du jeu, et j'aime bien donner une prime au jeu », a déclaré, sur le Canal Football Club, Ménès, qui estime donc que l'OM doit d'abord s'appuyer sur son point fort offensif pour finir la saison de la meilleure des manières.