OM : Pierre Ménès remercie sincèrement l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Après une semaine pour le moins éprouvante pour les amateurs de football, la spectaculaire victoire de l'Olympique de Marseille contre l'AS Saint-Etienne a permis de renouer avec un sport qui a engendré bien des débordements en l'espace de quelques jours. Pour Pierre Ménès, on doit remercier l'OM pour sa prestation réjouissante.

« Heureusement, on a eu droit dimanche soir à un vrai match avec une vraie ambiance. Les South Winners ont fait une belle tribune orange pour fêter leurs 30 ans et ont été récompensés par une superbe prestation de leurs joueurs sur le plan offensif, avec quatre très jolis buts, dont deux de Thauvin également passeur décisif pour un superbe but de Gomis. Je remarque aussi que Sanson est devenu meilleur passeur du championnat avec deux nouvelles offrandes et que Thauvin a marqué deux buts du droit et Payet, un du gauche. Ce qui en dit long sur les capacité offensives de cette équipe. Avec l’effectif qui la compose et le style impulsé par Garcia, cet OM-là n’a pas d’autre choix que de jouer l’attaque à outrance. Quand le trio de devant est à ce niveau-là, avec Sanson en plus, ça peut faire des étincelles », explique, sur son blog, un Pierre Ménès qui a apprécié ces 90 minutes de football.