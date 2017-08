OM : Pierre Ménès propose d’arrêter le massacre avec Evra

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré le match nul obtenu à Domzale (1-1) jeudi, l’Olympique de Marseille a déçu lors de son barrage aller de l’Europa League.

Plusieurs individualités étaient loin du niveau attendu, à l’image du jeune Maxime Lopez et de Patrice Evra. Capitaine en l’absence de Dimitri Payet, le latéral gauche s’est montré fébrile face aux accélérations slovènes. Et ce n’était pas beaucoup mieux sur le plan technique, lui qui a manqué de précision dans ses transmissions. Alors forcément, son plus fidèle détracteur Pierre Ménès n’a pas raté l’occasion de le tailler lorsqu’un internaute lui a demandé de juger la prestation d’Evra.

« Cata », a simplement estimé le consultant sur Twitter, avant de répondre à un supporter qui se demande « jusqu’à quand la supercherie va durer ». « Jusqu’à Jordan Amavi », a lâché Pierre Ménès, qui attend impatiemment le jour où la recrue de l’OM poussera l’international français sur le banc. Si Evra répète ce genre de performance, ce moment viendra rapidement dans la saison...