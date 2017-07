OM : Pierre Ménès n'est pas tendre avec le mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato.

Discret en tout début de mercato, l’Olympique de Marseille a passé la seconde depuis quelques jours. Deux premières recrues ont déjà signé.

Après l’attaquant Valère Germain, le club phocéen a réalisé un joli coup avec le milieu défensif Luiz Gustavo. Et ce n’est qu’un début puisque l’entraîneur Rudi Garcia attend encore trois renforts, à savoir un gardien, un défenseur central (Adil Rami?) et un attaquant. Mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre Pierre Ménès, toujours aussi sceptique depuis les départs des prêtés Wiiliam Vainqueur et Bafétimbi Gomis.

« Pour l'instant je ne les vois pas plus forts que la saison dernière. Avec Germain et Luiz Gustavo, ils ont juste remplacé Vainqueur et Gomis. Je suis désolé, ça ne fait pas progresser l'équipe. Tu remplaces deux de tes meilleurs joueurs de la saison passée. Et Gustavo, faut voir dans quel état il est », a commenté le consultant sur Twitter, avant de répondre à un internaute qui voit déjà l’OM sur le podium. « Mieux que Paris, Monaco et Lyon ? Je ne crois pas », a estimé Ménès. Sur le papier, il est vrai que Marseille semble encore en retard par rapport à la concurrence. Mais le mercato est loin d’être terminé.