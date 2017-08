OM : Pierre Ménès lance Marseille sur trois pistes au mercato

Dans : OM, Mercato.

A deux semaines de la fin du mercato, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé l’attaquant tant désiré. Et la situation ne semble pas s’améliorer.

Au fil des jours, les pistes du club phocéen disparaissent les unes après les autres. On sait par exemple que le Français Olivier Giroud restera à Arsenal et que Carlos Bacca évoluera finalement à Villarreal. De leur côté, Stevan Jovetic, Vincent Janssen et Wilfried Bony ont d’autres priorités en tête. Alors qui pour épauler Valère Germain à l’OM ? Interrogé sur Twitter, Pierre Ménès a proposé le nom d’Arkadiusz Milik, citant au passage deux pistes à d’autres postes.

« Sissoko, Milik et un défenseur central », a énuméré le consultant. Pourtant, la presse italienne affirme que le Polonais ne devrait pas quitter Naples cet été. Quant au milieu de l'équipe de France, Tottenham privilégie un transfert et non un prêt. A ce rythme, Marseille attendra les occasions de fin de mercato pour compléter l'effectif de l'entraîneur Rudi Garcia.