OM : Pierre Ménès l’annonce, Payet va signer à Marseille

Le bras de fer continue entre Dimitri Payet et West Ham, avec toujours la volonté affichée du joueur de rejoindre Marseille. Mais pour le moment, les deux clubs ne sont pas d’accord, et s’il reste encore du temps avant le 31 janvier, cela n’avance pas beaucoup ces dernières heures. Proche du meneur de jeu, puisqu’il avait notamment annoncé en premier son transfert… à West Ham, Pierre Ménès n’a aucun doute sur l’issue de cette situation, à savoir que l’international tricolore finira par atterrir à Marseille.

« Sa femme est déjà à Marseille. C’est compliqué pour lui et il ne donne pas une bonne image. Mais il va signer à l’OM et tant mieux pour toute la Ligue 1 », a livré le consultant de Canal+, qui explique avoir récemment parlé à Dimitri Payet et confirme donc cette tendance forte. Pour cela, il faudrait tout de même que les deux clubs se mettent d’accord.