OM : Pépé toujours dans le viseur, mais à un prix différent ?

Dans : OM, Mercato, SCO.

Tout près de changer de club cet hiver en raison d’un automne bluffant, Nicolas Pepe est finalement resté à Angers.

Une offre de 10 ME aurait même été formulée par Hull City, mais l’attaquant ivoirien avait clairement confié qu’il ne se sentait pas prêt pour rejoindre la Premier League à 21 ans, et voulait une étape intermédiaire en France. Du coup, l’OL et l’OM se sont renseignés et les dirigeants provençaux ont même failli le faire venir avant de boucler l’opération Dimitri Payet. Quid cet été ? Selon L’Equipe, Marseille est toujours sur les rangs, mais si Angers se montre aussi gourmand, il ne sera pas facile de s’approcher à nouveau des 10 ME.

En effet, l’Eléphant connaît une baisse de niveau et de temps de jeu depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, et si cette petite chute est normale pour un joueur de 21 ans qui évoluait en National il n’y a pas si longtemps de cela, cela ne devrait pas inciter les clubs à une folle surenchère. Ainsi, l’OM serait intéressée pour faire une offre beaucoup plus proche des 5 ME que des 10 initialement demandés par Angers. Avec le maintien quasiment acquis, le SCO va devoir réfléchir à la question dans les prochains mois.