OM : Villas-Boas répond cash à Eyraud et McCourt !

André Villas-Boas sera-t-il l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Les jours passent et les doutes sont toujours plus nombreux.

Vendredi, RMC Sport affirmait que la décision du Portugais était imminente. Deux jours plus tard, l’ancien manager de Tottenham est toujours l’entraîneur de l’OM. Et samedi, un nouvel événement a peut-être fait évoluer le dossier puisque Frank McCourt, très peu présent dans l’actualité du club phocéen et qui délègue 100 % des responsabilités à Jacques-Henri Eyraud, s’est personnellement immiscé dans le dossier André Villas-Boas. A travers un communiqué transmis à l’AFP, le propriétaire américain de Marseille est allé dans le sens de Jacques-Henri Eyraud, indiquant qu’il souhaitait prolonger le contrat d’André Villas-Boas.

La réponse du Portugais ne s’est pas faite attendre. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, l’agent d’André Villas-Boas a été très claire envers la direction marseillaise. « André attend l'offre de prolongation » a indiqué de manière très cash Carlos Goncalves. Des déclarations qui prouvent que rien n’est acté, ni dans un sens ni dans l’autre au sujet de l’avenir d’André Villas-Boas, très apprécié par les supporters mais surtout par son vestiaire, qui le soutient à 100 % durant cette crise interne en Provence. Le média dominical précise par ailleurs dans son édition du jour que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille continue de réfléchir chez lui, au Portugal. Pour rappel, « AVB » dispose encore d’une année de contrat dans la cité phocéenne, ce qui signifie qu’il n’a pas d’autre choix que de démissionner et de s’asseoir sur cette ultime année de contrat s’il souhaite impérativement quitter le navire, quelques jours après le départ de son compère Andoni Zubizarreta.