OM : Payet se prend 1-5 face au PSG, ça rigole à West Ham

Passé de véritable idole à celui de paria à West Ham, Dimitri Payet a remporté son bras de fer pour signer à l’OM cet hiver. Un clash très mal digéré au sein du club londonien et chez ses supporters, qui avaient un chant très populaire à son nom, et se félicitaient régulièrement d’avoir un joueur de classe mondiale dans leur rang. Depuis son départ, West Ham a des résultats plutôt positifs mais les fans ont visiblement toujours un œil sur les performances de l’international français. Ainsi, après la défaite 1-5 à domicile de l’OM face au PSG, les fidèles de West Ham qui suivent le championnat de France s’en sont donnés à cœur joie, notamment sur les réseaux sociaux.

« West Ham a fait de Payet un joueur de classe mondiale. Il est parti, et est redevenu un joueur insignifiant », « Finalement, Payet aimerait bien revenir à West Ham », Quel super transfert, c’est tellement mieux que West Ham, Marseille », ou encore « l’OM et Payet vont si bien ensemble. Il a refusé de jouer. Maintenant, les fans refuser de le regarder jouer », ont ainsi envoyé des fans de West Ham, en référence bien évidemment au départ prématuré de certains spectateurs ce dimanche soir.

