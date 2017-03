OM : Payet se donne 10 matchs pour griller Bordeaux

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à la victoire de l'Olympique de Marseille contre Lorient dimanche (1-4), Dimitri Payet s'est confié sur ses ambitions collectives.

Inconstant depuis le début de l'année, avec quatre victoires et cinq défaites en neuf matchs de Ligue 1, le club phocéen a repassé la marche avant en atomisant Lorient. Auteur du deuxième but de la rencontre dominicale sur un magnifique lob, Dimitri Payet se félicite de ce succès, le premier de l'OM à l'extérieur en 2017. Désormais éliminé des deux coupes nationales, Marseille peut pleinement se concentrer sur le championnat avec comme objectif une cinquième place finale, occupée aujourd'hui par Bordeaux et située à une petite unité.

« Mon but ? J'ai un contrôle qui part vers l'arrière. J'essaye de tirer rapidement car il y a du monde dans la surface, et ça part en lob. Cela a surpris le gardien. On a perdu contre le PSG et Monaco. Ça montre qu'il y a encore du travail à faire pour arriver au niveau de ces équipes-là. Il fallait repartir avec une victoire contre Lorient. Là, on recolle à cette cinquième place. Maintenant, il reste 10 matchs. Le sprint final est lancé. Il va falloir être présent pour tout gagner. On a les cartes en main pour dépasser Bordeaux. L'ASSE est aussi dans le lot. La bagarre va être intéressante. Il faut avoir confiance en nous », a avoué, sur le site de son club, Payet, qui estime donc que l'OM a les moyens pour arracher une place européenne à l'issue de cette saison de transition.