OM : Payet exige des « guerriers » pour inverser la tendance

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a connu une grosse désillusion en s’inclinant sur la pelouse du Stade Vélodrome face à Rennes (1-3). De retour de blessure, le capitaine phocéen Dimitri Payet n’a pas pu éviter cette gifle. Pas encore en jambe, le Réunionnais a néanmoins délivré quelques belles passes dont une décisive sur la réduction du score de Morgan Sanson. Après la rencontre, l’international français a réclamé des « guerriers » pour le prochain match de l’OM, jeudi en Europa League face aux Turcs de Konyaspor.

« La recette pour retourner la situation ? La victoire, peu importe la manière. Il faudra des bons résultats pour renverser la tendance. Nous avions bien démarré la saison mais avec ces deux défaites, ça se complique. Les « Garcia-démission » du Vélodrome ? J’ai l’habitude d’entendre ce genre de choses quand les résultats ne sont pas là. Je connais le coach, ça va le motiver aussi car on aime quand c’est dur et là, on y est vraiment. Il faudra réponse présent jeudi avec des guerriers sur le terrain » a confié l’ancien Lillois, conscient qu’il faudra absolument une réaction sur la scène européenne afin de se remettre en selle en championnat. Pour rappel, l’OM se déplacera à Amiens (6 points) dimanche prochain.