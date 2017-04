OM : Payet est revenu à l'OM car il avait peur pour la France

Dans : OM, Ligue 1.

Parti en 2015 jouer en Premier League, qui semble être le Nirvana pour la plupart des footballeurs, Dimitri Payet avait fait des débuts remarquables avec West Ham. Mais à l'image de son équipe, l'international tricolore était rentré dans le rang, et cet hiver il a rapidement fait comprendre à ses dirigeants qu'il souhaitait accepter l'offre de l'Olympique de Marseille, l'OM voulant rapatrier son ancien joueur. Se confiant sur Canal+, Dimitri Payet a reconnu que ce choix était aussi fait pour ne pas s'éloigner de l'équipe de France. Car le joueur craignait clairement pour sa place chez les Bleus. Et en plus, le projet de Frank McCourt lui convenait.

« Je reviens à Marseille, c’est un endroit que je connais bien. Il y a le coach, le nouveau projet. A West Ham, c’était plus compliqué pour moi. (…) J’avais peur de perdre ma place en équipe de France. (…) Je m’étais mis dans un coin de ma tête que je reviendrai un jour. Si j’ai des regrets de la manière dont cela s’est terminé avec West Ham ? Je regrette, car je n’oublierai jamais l’amour que ce peuple, ce club, m’a donné. Mais je ne peux pas leur en vouloir d’avoir réagi. Ils m’ont autant aimé que détesté », explique Dimitri Payet, qui avait été découpé en rondelles après son départ sous forme de bras de fer à l'OM.