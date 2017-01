OM : Payet déjà présent contre l'OL ce mardi ?

Dans : OM, Mercato, OL.

L’OM et West Ham ont enfin trouvé un accord pour le transfert de Dimitri Payet, après presque un mois de négociations souvent tendues. Le transfert est désormais en cours, avec la visite médicale prévue ce dimanche après-midi, et si possible l’envoi de son contrat à la Ligue en soirée anticipe RMC.

Cela permettrait en effet à l’international français d’être qualifié pour le match de Coupe de France face à Lyon ce mardi au Vélodrome. Reste à savoir si Rudi Garcia compte l’aligner d’entrée de jeu, alors que le secteur offensif a bien fonctionné contre Montpellier, surtout que Payet ne s’est plus entrainé avec les pros à West Ham depuis 20 jours, se contentant de séances avec les espoirs du club londonien.