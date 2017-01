OM : Payet à Marseille dès ce week-end

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Déterminé à rejoindre l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet s’est mis tout le monde à dos à West Ham. Une drôle de situation pour le milieu offensif impatient de voir les deux clubs s’entendre pour son transfert, ce qui n’est pas le cas pour le moment. Alors que la troisième offre olympienne s’élève à 30 M€, les dirigeants londoniens attendent toujours 35 M€.

Mais selon le Daily Mirror, Payet ne veut plus attendre. Confronté à des problèmes personnels, sa femme préférant élever leurs enfants en France, l’international tricolore a décidé de rejoindre sa famille à Marseille dès ce week-end, et sans connaître la date de son retour en Angleterre. C’est certain, West Ham ne va pas apprécier...