OM : Payet a baissé son salaire ? Pas si sûr…

D’emblée en conférence de presse de présentation du joueur, Jacques-Henri Eyraud a expliqué que Dimitri Payet avait accepté de baisser copieusement son salaire pour rejoindre l’OM, signe que son bras de fer avec West Ham n’était pas uniquement motivé par des intérêts financiers. Une décision forcément saluée alors que le milieu de terrain bénéficiait d’un contrat en or avec le club londonien. Mais la réalité serait en fait plus sinueuse, comme le dévoile L’Equipe.

En effet, les contrats de plus de cinq ans sont interdits dans le monde du football. Résultat, l’OM a fait signer comme prévu un contrat de quatre ans et demi à son international français, avec une clause pour une saison supplémentaire. Et c’est là que la subtilité intervient puisque cette clause peut vraiment être une formalité, comme jouer une minute dans la saison, ou voir son équipe ne pas descendre en Ligue 2. Ainsi, sauf énorme catastrophe, c’est sur cinq ans et demi que Dimitri Payet sera payé, soit jusqu’à ses 35 ans. Résultat, avec cette année supplémentaire et ce petit ajout, le quotidien sportif assure ainsi que Dimitri Payet recevra, sur la durée, le même salaire que celui qu’il touchait à West Ham. Avec l’avantage d’être sous contrat jusqu’en juin 2022, et donc, sauf transfert avant bien évidemment, de terminer sa carrière sous le maillot olympien.