OM : Kamara patron de l'OM à 18 ans, un ancien dit oui !

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis le début de la saison, la défense de l'OM montre un visage très inquiétant. Plusieurs éléments sont ainsi logiquement critiqués.

En réalité, un seul joueur du secteur défensif est épargné par les observateurs : le jeune Boubacar Kamara, qui vient d’enchaîner deux titularisations en Ligue 1 contre Strasbourg puis Lille. D’une maturité rare pour son âge, l’ancien capitaine de l’équipe réserve de l’OM démontre qu’il a les épaules pour être le choix n°1 de Rudi Garcia à ce poste, malgré la présence de joueurs comme Adil Rami, Duje Caleta-Car, Luiz Gustavo ou Aymen Abdennour.

Interrogé par France Football, l’ancien défenseur olympien Pierre Issa est totalement favorable pour faire de « Bouba » le taulier de la défense marseillaise, dès maintenant ! « Kamara ? Je suis fan de ce gamin. J’aime beaucoup. À chaque fois que je l’ai vu, il a donné satisfaction. Il faut juste qu’il enchaîne. Là, il joue une rencontre, puis ne joue plus pendant trois matches, puis il rejoue... Il faut lui donner encore plus de confiance pour qu’il ne perde pas le rythme et qu’il gagne en expérience » a confié l’ex-international sud-africain. Il sera forcément intéressant de guetter le choix de Rudi Garcia en Ligue Europa à Limassol jeudi puisque le coach olympien pourra compter sur Caleta-Car, de retour de suspension, et sur Adil Rami.