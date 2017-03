OM : Passi demande à Garcia de baisser d'un ton

Dans : OM, LOSC, Ligue 1.

Après les défaites face à Monaco et contre le PSG, Rudi Garcia a essuyé des premières critiques, notamment sur le recrutement effectué en concertation avec les dirigeants, et qui n’ont pas permis de combler certains manques.

L’entraineur marseillais s’en était expliqué cette semaine en conférence de presse, expliquant en gros qu’on lui avait tout de même laissé un effectif totalement déséquilibré et qu’il n’avait pas pu tout régler lors du mois de janvier. Une attaque à l’encontre des anciens dirigeants que Franck Passi a aussi pris pour lui. Et l’ancien coach de l’OM a tenu à répondre à son successeur, expliquant que les joueurs qu’il a pu faire venir n’étaient peut-être pas aussi nuls que cela.

« Je suis un peu surpris. Il y a eu 14 départs et 10 recrutements. Parmi ces joueurs, il y avait trois jeunes, Khaoui, Machach et Leya Iseka. Bedimo, Sakai, Thauvin, Fanni, Gomis et Njié sont également arrivés. Si on prend seulement en compte ces trois derniers, ils ont inscrit 29 des 40 buts de l’OM. Ces trois joueurs ont un rendement qui permet à l’OM d’être là où il en est aujourd’hui », a confié un Franck Passi qui a du composer avec les aléas du marché, les recrutements tardifs et le manque de moyens financiers.