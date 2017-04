OM : « On est comme des cons », Payet s'énerve

Dans : OM, Ligue 1, Dijon.

Dimitri Payet, milieu de terrain de l'OM, après le match nul contre Dijon (1-1) : « Ce match nul reflète bien la physionomie de la partie. On n'a pas su mettre Dijon en difficulté. Bravo à eux, ils ont bien joué, pas nous... Il a manqué de tout. Avant la rencontre, on s'est mis la pression pour gagner en voulant marquer rapidement et bien presser. Mais il n'y a rien eu de tout ça... C'est entièrement de notre faute. Il faut assumer. La 5e place de L1 ? En jouant comme ça, on ne peut pas finir dans le Top 5 final, surtout que les autres concurrents avancent vite. Maintenant, on est comme des cons pour regarder les matchs de nos rivaux... », a-t-il déclaré sur Canal+ Sport.