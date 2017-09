OM : Monaco flingue la campagne d'abonnements de l'OM !

Dans : OM, Monaco, Ligue 1.

La troisième et dernière campagne d'abonnements de l'Olympique de Marseille s'est désormais achevée et les dirigeants du club phocéen n'ont pas encore communiqué sur ce sujet. Mais du côté des Yankee, on a hélas constaté que le 6-1 pris dimanche dernier à Monaco avait totalement anéanti l'ultime ligne droite de cette période de commercialisation des abonnements. C'est ce que le patron de cette association de supporters de l'OM a confié sur FootballClubdeMarseille.fr.

« Avant les supporters payaient pour voir, on avait une liste d’attente avec 500 personnes qui comptaient sur des défections pour prendre une place. Grâce aux anciens dirigeants, le stade s’est vidé, les supporters ont désormais pris l’habitude d’attendre pour payer et c’est encore le cas cette année. Là, il y a eu un petit coup de boost avec le projet Champion, des gens se sont invités à la fête, puis ça s’est essoufflé, il y a eu la deuxième campagne pour les abonnements...et au sixième but de Monaco ça s’est arrêté net. On a fait trois abonnements en une semaine depuis le sixième but à Monaco. Il y a ceux qui viendront même si on a des danseurs étoilés et des joueurs de pétanque dans l’équipe, c’est viscéral, c’est leur plaisir mais ça ne fait pas 28.000 supporters dans les Virages. Il y a aussi ceux qui font confiance à ce projet. Mais désormais il y a une bonne moitié qui attend le recrutement, le style de jeu, ça fait trois ans qu’on s’emmerde au stade quand même... », explique le responsable des Yankee, qui regrette cette situation à l'entame de la saison marseillaise.