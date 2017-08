OM : Milik n'est pas plus tenté par l'OM que Bacca

Dans : OM, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Le dossier Carlos Bacca a capoté pour l'Olympique de Marseille, puisque l'attaquant du Milan AC s'apprête à rejoindre Villarreal. C'est évidemment une déception pour les supporters du club phocéen car Bacca est clairement l'attaquant qui pouvait apporter un vrai plus à l'OM cette saison. Mais le mercato n'est pas terminé et le staff marseillais a heureusement d'autres fers sur le feu.

Cependant, tout comme pour Carlos Bacca, il semble qu'il faille déjà oublier Arkadiusz Milik, l'attaquant de Naples, dont Rudi Garcia avait dit il y a quelques jours le plus grand bien. En effet, la presse italienne affirme ce mardi que malgré l'intérêt de plusieurs clubs, dont l'Olympique de Marseille, l'international polonais souhaite plus que tout rester à Naples, même s'il n'est plus titulaire pour l'instant. Arkadiusz Milik est persuadé qu'il peut revenir au premier plan avec le club de Maurizio Sarri, et il n'envisage pas du tout de partir lors de ce mercato, que ce soit à l'OM ou ailleurs. Reste que Naples attend quand même de savoir si la Ligue des champions sera à son programme cette saison avant de faire des choix définitifs lors de ce marché des transferts. Le staff de Marseille aura donc un oeil attentif sur la double confrontation entre le club italien et Nice.