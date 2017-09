OM : McCourt, Eyraud... Di Meco allume tout le monde à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Après avoir été humilié par l’AS Monaco avant la trêve internationale (6-1), l’OM a connu un nouveau revers au Stade Vélodrome face à Rennes (3-1). De quoi faire grogner les supporters, qui attendaient forcément mieux de cet effectif et de ce nouveau projet porté par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Sur les antennes de RMC, Eric Di Meco a d’ailleurs vivement critiqué les deux dirigeants de l’OM. Pour l’ancien joueur du club phocéen, la direction marseillaise aurait bien fait de s’inspirer des propriétaires russes de l’AS Monaco.

« Jacques-Henri Eyraud a beaucoup parlé depuis qu’il est arrivé. Dans le football, même quand on travaille bien, on peut être pénalisé. L’humilité est importante dans ce milieu-là. L’exemple à suivre est celui des dirigeants monégasques, qui ne font jamais de fautes de communication, ne font pas trop de promesses, avec d’autres moyens, plus importants. Quant à l’actionnaire (Frank McCourt), quand je regarde les performances de l’OM, le recrutement, la gestion du club, je me demande s’il a un œil sur le club. Sur le terrain, je ne vois pas les 120 millions qu’il a investis. A un moment donné, il faut qu’on l’entende, qu’il vienne taper du poing sur la table » a réclamé l’ancien défenseur de l’OM, qui attend plus des joueurs phocéens sur le terrain, mais qui attend visiblement également plus des patrons du club en interne.