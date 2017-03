OM : McCourt exige l'OM chaque année en Ligue des champions

Dans : OM, Ligue 1.

Actuellement présent aux Etats-Unis, et plus précisément à New York, où il participait à une réunion intitulée Leaders 17, Frank McCourt a bien évidemment été interrogé sur le rachat de l'Olympique de Marseille. Car de l'autre côté de l'Atlantique, l'OM est un sujet de curiosité, les milliardaires américains étant plus tentés par la Premier League que par la Ligue 1. Et Frank McCourt a donc fait part de son projet pour l'Olympique de Marseille dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Notre stratégie est de qualifier l'équipe chaque année en Champions League. Nous souhaitons repositionner l'OM comme une marque majeure du football à l'international (…) J’ai été frappé par la similarité entre la situation de l'OM et celle des Dodgers lorsque j'ai racheté la franchise en 2004. Il s'agissait de deux grandes marques, avec une immense base de supporters fidèles, des stades fantastiques. Des marques de légendes qui s'étaient endormies. Les Dodgers dépensaient énormément d'argent, mais ne gagnaient plus et ne parvenaient même plus à se qualifier pour les play-offs. C'était un peu la même chose pour l'OM, avec pourtant une histoire si riche. Vous ne pouvez pas acheter une histoire et un palmarès, mais vous pouvez réparer les dysfonctionnements si vous investissez sur le long terme », a confié le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille, qui confirme donc ainsi qu'il n’a pas fait le voyage jusqu’à l’OM juste pour quelques saisons.