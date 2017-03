OM : McCourt admet une grosse boulette avec ses 200ME du mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Frank McCourt a vite rassuré les fans de l'Olympique de Marseille lors de son rachat du club phocéen, le milliardaire américain promettant d'injecter 200ME dans le mercato de l'OM. Mais, selon France-Football, le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille regrette énormément d'avoir communiqué sur ce possible investissement et surtout d'avoir donné un chiffre aussi précis. Car forcément, les tarifs ont grimpé pour l'OM et en plus chacun pourra voir si McCourt tient, ou pas, ses engagements.

« Ce qu’il a confié en privé à plusieurs reprises en répétant: « No facts in business.» Traduction: en affaires, il ne faut jamais donner de chiffres. Le propriétaire de l’OM a le sentiment qu’il n’aurait jamais dû annoncer qu’il allait investir « 200M€ sur les quatre prochaines années »,constatant que ce montant a été abondamment commenté pour mesurer les ambitions de l’Américain, à tort ou à raison...En coulisses, il accroît également la voracité des acteurs du marché (joueurs, agents, clubs) », écrivent nos confrères. Mais bon, compte tenu de sa fortune, Frank McCourt a les moyens financiers d'assumer ses propos et c'est déjà ça.