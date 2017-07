OM : Marseille veut blinder une pépite (déjà) courtisée par Lille

Dans : OM, LOSC, Mercato, Ligue 1.

Révélation de la préparation de l’Olympique de Marseille, Christopher Rocchia tente de faire son trou au sein de l’effectif de Rudi Garcia. Le jeune latéral gauche (19 ans) semble même doucement s’imposer comme la doublure de Patrice Evra, devant Henri Bédimo et Tomas Hubocan dans la hiérarchie. Néanmoins, le joueur n’a pas encore signé de contrat professionnel avec le club olympien et cette situation a attiré l’attention du LOSC de Marcelo Bielsa.

Selon France Football, le club nordiste est récemment venu aux nouvelles pour se renseigner sur la situation du jeune latéral gauche. Des clubs anglais ont également « pris la température ». Intéressées par le profil offensif du joueur, des équipes de Ligue 2 souhaiteraient le récupérer en prêt. Une solution qui pourrait davantage convenir à Marseille, qui va proposer un contrat professionnel à sa pépite dans les prochaines semaines. Une bonne nouvelle après la prolongation de Maxime Lopez et le contrat signé il y a un mois et demi par Boubacar Kamara, et une nouvelle preuve que cet OM-là compte bien s’appuyer sur son centre de formation.