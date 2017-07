OM : Marseille oublie deux pistes à cause de Séville

Dans : OM, Mercato, Liga, Premier League, Serie A.

Pistés par l'Olympique de Marseille durant ce marché des transferts, Kurt Zouma et Stevan Jovetic ne joueront pas en Ligue 1 la saison prochaine...

Cet été, le club phocéen a multiplié les pistes pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Si quatre recrues sont déjà arrivées, avec Mandanda, Rami, Luiz Gustavo et Germain, l'OM n'a pas encore terminé son recrutement puisque plusieurs postes sont encore à renforcer. Un buteur de classe internationale est notamment attendu, tout comme un nouveau défenseur central. Mais ces deux renforts-là ne seront pas Stevan Jovetic et Kurt Zouma. Suivis par Marseille, ils sont effectivement en passe de signer au FC Séville.

Après avoir dépensé 40 millions d'euros sur le marché estival, en recrutant Muriel, Banega, Pizarro et Corchia, le club andalou va s'attacher les services de deux autres joueurs. Selon la presse espagnole, le défenseur français de 22 ans va quitter Chelsea en prêt pour rejoindre la Liga, et l'attaquant monténégrin de 27 ans devrait être transféré pour 13 ME depuis l'Inter Milan dans les prochains jours. L'OM doit donc oublier ces deux dossiers, tout en réalisant qu'il est bien difficile de lutter contre un club qualifié pour la Ligue des Champions...