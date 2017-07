OM : Marseille fait confiance à ses jeunes, merci McCourt

Dans : OM, Ligue 1.

Sans l'arrivée de la nouvelle direction de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez n'aurait peut-être jamais explosé dans son club formateur, selon Fabrice Apruzesse.

Depuis qu'il a pris la tête du club phocéen en octobre 2016, Frank McCourt n'a eu de cesse de placer Marseille au cœur de son projet. Sous la houlette de Jacques-Henri Eyraud, d'Andoni Zubizarreta et de Rudi Garcia, l'OM a fait de la place aux jeunes. Et l'exemple le plus frappant a bien entendu été l’intronisation de Maxime Lopez dans l'entrejeu. Devenu un cadre de l'effectif olympien à 19 ans, Lopez a même été promu capitaine lors du match amical de l'OM face à l’Etoile du Sahel dimanche dernier. Un signe qui ne trompe pas, et qui n'aurait jamais pu se réaliser sous l'ancienne direction, d'après les dires de Fabrice Apruzesse.

« Ce n'est pas une question d'âge. Maxime Lopez l'a montré en explosant en Ligue 1 la saison dernière à 18 ans. L'arrivée de Rudi Garcia lui a fait beaucoup de bien. C'est un grand entraîneur qui fait confiance aux jeunes. Sans la venue de Garcia, il serait peut-être encore en train de batailler pour être dans le groupe. Garcia, il a vu les choses, il n'a pas peur. Je pense que ce qui a tout changé, c'est le nouveau projet. On sait très bien que pour un jeune, c'est très dur de s'imposer à l'OM. On ressort toujours les Nasri, Ayew, ça se compte sur les doigts d'une main. Alors que maintenant, avec ce projet, il y a tout : l'entraîneur, la communication autour des jeunes, de l'ambition. Comme j'avais dit un jour à Maxime Lopez, chaque joueur a son évolution. De la même génération, il y en a qui peuvent sortir de suite, d'autres deux ans plus tard. Maxime Lopez s'est adapté de suite », a lancé, sur Le Phocéen, l'ancien joueur de l'OM, qui estime donc que le Champions Project de McCourt considère les jeunes marseillais à leur juste valeur.