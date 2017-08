OM : Marseille et Ocampos ont pris une décision radicale

Dans : OM, Mercato.

Absent des plans de l'Olympique de Marseille durant la saison dernière, Lucas Ocampos est bien parti pour rester sur la Canebière cet été. C'est en tout cas sa volonté, et celle du club.

Après une bonne préparation estivale, Lucas Ocampos a confirmé sa bonne forme samedi en offrant une précieuse victoire à l'OM contre Nantes dans les dernières minutes de jeu (0-1). Un but, son premier sous le maillot olympien depuis août 2015, qui rassure tout le monde du côté de Marseille. Offrant une belle plus-value à son effectif, sachant qu'il peut jouer aux trois postes de l'attaque et qu'il est souvent décisif même en étant remplaçant, Rudi Garcia souhaite le conserver pendant ce mercato. Une envie validée par le joueur lui-même.

« J'ai marqué, on a gagné. C’est très important pour nous. Le match à l’extérieur, on l’a gagné, on est content. On va pouvoir penser au match d'Europa League maintenant. Je suis très content car je viens de travailler fort, ça donne un peu de confiance. Il faut continuer. Mon avenir à l'OM ? Je reste à 100 %. Je suis content ici. Si Garcia compte sur moi ? Il faut lui demander, mais je pense que oui », a lancé, en zone mixte, l'attaquant argentin, qui a donc choisi de rester à Marseille cette saison. Au grand bonheur de tout un club, qui attend désormais d'autres buts d'Ocampos.