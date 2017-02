OM : Marseille est trop « naïf » pour espérer quoi que ce soit

Dans : OM, Ligue 1, FC Nantes.

Rod Fanni, défenseur de l'OM, après la défaite à Nantes (3-2) : « On a été naïf, surtout en première mi-temps dans le sens où on a accepté de se faire presser, on a voulu construire le jeu mais on a négligé la profondeur. On a oublié d'étirer les lignes et de leur poser des problèmes dans le dos. On s'est repris en deuxième période. Malheureusement, on sait que dans les cinq premières minutes après un but, il y a une phase de déconcentration, ça peut jouer dans les deux sens et ça a joué contre nous. C'est triste, avec les efforts qu'on fait. C'est complètement idiot, c'est pas normal, à notre niveau, de lâcher des points comme ça alors que c'est plus qu'à notre portée. Les Nantais ont beaucoup bagarré, ils ont été combatifs, il ne faut pas le leur enlever, mais nous on n'a pas été à la hauteur, tout simplement », a-t-il déclaré sur Canal +.