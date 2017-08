OM : Marseille a un gros problème, c'est Garcia qui le dit

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après le nul contre Angers (1-1) : « Quand on ne cadre pas, on ne peut pas marquer suffisamment de buts pour gagner un match. On finit avec deux tirs cadrés, avec le but de Njie et une frappe d'Ocampos, sauvée sur la ligne par un défenseur d'Angers. Et le reste du temps, on n'a pas cadré. Donc avant de s'en prendre à qui que ce soit, à l'adversaire, à l'arbitre ou autre, il faut regarder ce que l'on n'a pas fait de bien. Les changements ? C'était bien. On avait cinq joueurs frais, ça s'est vu. Il y a des satisfactions. Sarr en est une, Amavi aussi. C'était important pour Jordan de retrouver des repères, et ça a été le cas. L'Europa League ? On n'a pas le temps de gamberger et de pleurer sur les deux points perdus. Il faut se qualifier jeudi, et vite se remobiliser », a-t-il déclaré sur le site de l'OM.