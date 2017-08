OM : Mandanda l'avoue, il n'a jamais vraiment quitté l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Un après avoir quitté l'Olympique de Marseille pour Crystal Palace, où il a vécu un long calvaire, Steve Mandanda a retrouvé le club phocéen lors de ce mercato. A la veille du match retour d'Europa League à Ostende, le gardien de but de l'OM a reconnu que malgré son départ en Premier League, il n'avait jamais réellement coupé les ponts avec Marseille, où il est heureux de revenir avec des ambitions sportives clairement à la hausse.

Car Steve Mandanda l'a constaté, l'Olympique de Marseille version 2017 n'a rien à voir avec l'Olympique de Marseille des années précédentes. « J’ai vraiment l'impression de ne jamais être parti. Pendant l'année passée, j’étais assez régulièrement en contact avec certains joueurs, certaines personnes du bâtiment administratif. J’ai regardé les matches aussi. On a plus de qualité et on est beaucoup plus ambitieux que lors de ma dernière saison. C’est le gros changement et c’est quelque chose d’important », a confié, en conférence de presse, Steve Mandanda.