OM : Mandanda a taillé dans son salaire pour revenir à Marseille

Pour revenir à l'Olympique de Marseille cet été, Steve Mandanda a accepté de baisser considérablement son salaire à la demande de sa nouvelle direction.

Au cours du mercato d'été, les dirigeants phocéens ne dérogent pas à leur règle. Pas de folies financières pour recruter de nouveaux joueurs. Et cela s'est confirmé dans plusieurs dossiers. Avec celui d'Adil Rami, qui a mis un certain temps à se décanter à cause notamment d'un faux bond du FC Séville à propos d'une clause contractuelle de 600 000 euros non versée. Mais aussi et surtout avec Steve Mandanda.

Disposant d'un accord de principe depuis des mois avec l'OM, le portier de 32 ans a attendu de longues semaines avant de pouvoir signer un nouveau contrat de trois saisons. Mais ce transfert a finalement vu le jour mardi dernier, suite à un accord avec Crystal Palace pour 3 ME, suite à d'âpres négociations, au termes desquelles l’international français aurait accepté de baisser son salaire de 20 % par rapport à ce qu'il touchait chez les Eagles, selon L'Equipe. Sauf qu'à cela il faut ajouter que Mandanda perçoit désormais plus que ce qu'il gagnait avant son départ du Vélodrome en 2016. Une information qui montre que Marseille a de nouveaux pouvoirs financiers, mais aussi et surtout que Jacques-Henri Eyraud sait se montrer intransigeant dans les négociations.